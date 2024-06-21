Ertelenmişti: Akaryakıta çifte zam için yeni tarih belli oldu

21 Haziran'dan itibaren pompaya yansıması beklenen zammın ertelenmesinin ardından yeni tarih belli oldu. Gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: Pixabay