Ertelenmişti: Akaryakıta çifte zam için yeni tarih belli oldu
21 Haziran'dan itibaren pompaya yansıması beklenen zammın ertelenmesinin ardından yeni tarih belli oldu. Gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor. NTV'nin haberine göre, zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
21 Haziran Cuma gününden itibaren gelmesi beklenen zammın tarihi ertelenmişti.
İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan,
Benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.