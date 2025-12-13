Ertuğrul Doğan: "Gelirleri artıracağız"

Trabzonspor’un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oybirliğiyle ibra edilirken kulübün güncel net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olduğu açıklandı.

Toplantıda ayrıca Akyazı ve Kartal arazileri üzerine uygulanması planlanan projeler genel kurul üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Sunumun ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceliklerinin kulübün finansal yapısını sürdürülebilir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Doğan, göreve geldiklerinden bu yana borç yükünün seviyesine dikkat çektiklerini belirterek, özellikle stadyum çevresinde planlanan projenin hem Trabzon’a yeni bir yaşam alanı kazandıracağını hem de kulübün gelir yapısını güçlendireceğini söyledi.

"PROJELERİ SATMAYACAĞIZ"

Kartal’daki proje için de Emlak Konut ile yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Doğan, protokolün kısa süre içinde paylaşılmasının planlandığını dile getirdi.

“Bu projeleri satmak gibi bir düşüncemiz yok” diyen Doğan, amaçlarının Trabzonspor’a kalıcı ve düzenli bir gelir akışı sağlamak olduğunu belirtti.

Projelerin 2-3 yıl içinde tamamlanmasıyla kulübe yıllık yaklaşık 50 milyon dolar sabit gelir hedeflediklerini aktaran Başkan Doğan, bu varlıkların ileride satılmaması için proje başlangıcından önce tüzük değişikliği talep edeceklerini de söyledi.

Takımla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin yoğun mesai harcadığını belirterek, yapılan transferlerin genel olarak olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Doğan, dört futbolcuya ciddi talipler olduğunu, ancak bu konuda teknik heyetle görüşerek takımın mevcut durumu doğrultusunda karar vereceklerini kaydetti.

Başkan Doğan ayrıca, Trabzonspor’un rakiplerine kıyasla gelir kalemlerinin farklı olduğuna dikkat çekerek, mevcut bütçe farkının kısa vadede kapatılmasının kolay olmadığını söyledi.

Bu nedenle şehir içindeki birlikteliğin ve camianın ortak desteğinin önemine vurgu yapan Doğan, “Kim başkansa camianın onun yanında durması lazım. Enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarı taşıyacak şekilde kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.