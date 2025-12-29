Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un kimliğine yakışan bir oyun oynuyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın sahadaki görüntüsünün sezon başında atılan adımların sonucu olduğunu söyledi.

Trabzonspor Dergisi’ndeki yazısında değerlendirmelerde bulunan Doğan, takımın ortaya koyduğu karakterli oyunda teknik direktör Fatih Tekke’nin etkisinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Doğan, Trabzonspor’un büyük hedefleri olan ve bu hedefleri planlı bir yapıyla yürütmeyi görev sayan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl yola çıkarken de doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklıyla hareket ettik. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Ortaya çıkan tablo bu kararın yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Takımın farklı maç senaryolarında gösterdiği reaksiyona da değinen Doğan, iç saha ve deplasmanda öne geçilen ya da geriye düşülen anlarda ortaya konan iradenin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bordo-mavili takımın “mücadeleyi tüm anlara yayan” bir görüntü verdiğini kaydeden Doğan, bu yaklaşımın Trabzonspor’un tarihsel kimliğiyle uyumlu olduğunu dile getirdi.

“TEKKE’NİN PAYI OLDUKÇA BÜYÜK”

Teknik direktör Fatih Tekke’nin oyuncuları tanıma biçimi, yaptığı müdahaleler ve oyun içindeki değişimlere uyumuna işaret eden Doğan, “Takımı bir bütün haline getiren önemli unsurlardan biri bu. Sezon ilerledikçe uyum artıyor, sahaya yansıyan kalite de her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz, yolun sonundaki konumumuzu birlikte göreceğiz. Trabzonspor’un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan yoldur” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, transfer çalışmalarına ilişkin de “İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız” dedi.

Türkiye Kupası’nda ilk aşamanın geçilerek gruplara kalınmasını da sezonun başlıkları arasında gösteren Doğan, hedeflerinin kupayı yeniden müzeye götürmek olduğunu belirtti.

“ADİL YÖNETİM ŞART”

Türk futbolunda süren tartışmalara da değinen Doğan, Trabzonspor’un duruşunun net olduğunu savundu. “Adaletin ve temiz rekabetin yanında olduk” diyen Doğan, eşit mesafede bir yönetim anlayışının gerekliliğini vurguladı ve bazı hakemlerin tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Doğan, ligin “er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacağı” değerlendirmesini yaptı.

Doğan, camianın sahadaki enerji, tribünlerdeki birlik ve şehirle kurulan bağdan güç aldığını ifade ederek, sezonun ilerleyen bölümünde daha güçlü bir tablo ortaya koymayı hedeflediklerini kaydetti.