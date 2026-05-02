Ertuğrul Doğan’dan finansal tablo ve hedef mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün hem sportif performansını hem de ekonomik durumunu değerlendirdi.

Doğan, teknik heyet ve oyuncu grubunun mevcut şartlar altında önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Teknik direktör Fatih Tekke ve ekibini tebrik eden Doğan, “Kısıtlı bütçelere rağmen yapılanmanın ilk yılında değerli bir performans ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

"TEMEL AMAÇ DEĞİŞMEDİ"

Ligde kalan maçlara da değinen Doğan, sezonu üst sıralarda tamamlama hedefini vurgularken, kulübün temel amacının değişmediğini dile getirdi.

Başkan, “Trabzonspor camiası için tek hedef şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonuç tam anlamıyla yeterli görülmez” değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün mali yapısına ilişkin de bilgi veren Doğan, borç yükünün önemli bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Toplam borcun yaklaşık 5 milyar seviyesinde olduğunu belirten başkan, yıllık giderlerin yüksekliğine dikkat çekti. Doğan, mevcut ekonomik tabloya rağmen kulübün sürdürülebilir bir yapı kurmak için çalıştığını ifade etti.

Trabzonspor yönetiminin hem borç yükünü azaltmak hem de rekabetçi bir kadro oluşturmak için çaba gösterdiğini belirten Doğan, “Bu süreçte yapılabilecek tüm adımları atıyoruz” dedi.