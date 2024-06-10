Ertuğrul Karakaya katledildiği yerde anıldı

Haber Merkezi

Türkiye 70’ler devrimci hareketinin önder isimlerinden Ertuğrul Karakaya, ölümünün 47’nci yılında katledildiği ODTÜ A1 kapısında, ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından anıldı.

Evrensel’in haberine göre ODTÜ Mezunlar Derneği adına konuşan Baki Arslan, “Ertuğrul’un vahşice katledilişinin 47. yılında, yine Ertuğrul’un düştüğü, jandarma tarafından önce vurulduğu ardından süngülendiği yerdeyiz. Bizler bu değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Ertuğrul gibi yoldaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Ertuğrullar ODTÜ için çok büyük bir değerdi” diyerek Ertuğrul Karakaya nezdinde ODTÜ’de yitirilen tüm devrimciler için saygı duruşuna çağrı yaptı.

Anmada ODTÜ’deki 9 aylık boykotun hemen öncesinde 3’üncü yurtta birlikte kaldıklarını ifade eden Ertuğrul Karakaya’nın dönem arkadaşı Mehmet Bey “Yoksul bir ailede büyüyüp yatılı ortaokul ve lise okuyup ODTÜ’ye gelen yetenekli bir arkadaş, bir insandı. İşin siyasetine baktığımızda ise eğer ODTÜ’nün tarihinde 9 aylık boykot anlamlı bir yerdeyse, onun simgesel isimlerinden, değerlilerinden biriydi. ODTÜ’nün devrimci tarihindeki, 75-80 arasındaki büyük hikâyedeki en önemli isimlerinden biriydi” dedi.

Bey, “ODTÜ mücadelesi bu şekilde kişilerin mücadelesinin toplamıdır, bu mücadelenin adıdır Ertuğrullar” diyerek sözlerini noktaladı.

Anmada söz alan ODTÜ öğrencisi Berke Gürcan ise “Hala Ertuğrul’un anısı, kaybettiğimiz birçok yoldaşımızın ve arkadaşımızın anısı yaşıyorsa eğer; o günlerde verdikleri mücadele ve bize açtıkları alan ve ışık sayesinde. Mücadeleleri ve anıları bizimle yaşıyor” dedi.

Anma Ertuğrul Karakaya’nın katledildiği yere fotoğrafının ve karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.