Ertuğrul Karakaya ölümünün 48’inci yılında anılacak

HABER MERKEZİ

ODTÜ'de sırtından vurularak öldürülen Ertuğrul Karakaya, ölümünün 48’inci yılında mezarı başında anılacak. SOL Parti Manisa İl Örgütü, Türkiye 70’ler devrimci hareketinin önder isimlerinden Ertuğrul Karakaya’yı ölümünün 48’nci yılında Manisa Salihli’deki mezarı başında anacak.

Salihli Asri Mezarlığı’ndaki anma töreni, tüm sol-sosyalist partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yarın saat 18.00’de gerçekleşecek.

ERTUĞRUL KARAKAYA KİMDİR?

1955 yılında Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Güney Köyü'nde doğan Ertuğrul Karakaya ilkokuldan sonra sınavlarını kazanıp Darüşşafaka’ya girdi, ortaokul ve liseyi İstanbul'da yatılı okudu.

Daha sonra ODTÜ’yü kazandı. Devrimci Gençlik ve Devrimci Yol içerisinde yer aldı. ODTÜ'de 13 Şubat

1977'de Hasan Tan'ın rektör olarak atanması nedeni ile başlayan boykotta sözcülük görevini yaptı. Boykot sırasında Osman Özdemir tarafından katledildi.

Gelen ambulans da jandarma tarafından geri çevrildi. Cenaze töreninin Ankara'da yapılmasına izin verilmedi. Salihli'deki cenaze törenine yüz bine yakın kişi katıldı.

Bu olaydan sonra ODTÜ'nün A1 giriş kapısı devrimciler arasında Karakaya Kapısı olarak anıldı.