Ertuğrul Sağlam’dan 'Beşiktaş' açıklaması

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, isminin Beşiktaş ile anılmasının ardından, "Tek odağımız Kocaelispor" açıklamasını yaptı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, adının Beşiktaş ile anılması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Tek odağının Kocaelispor olduğunu belirten Sağlam, paylaşımında, "Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor” ifadelerini kullandı.