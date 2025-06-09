Ertuğrul’un kavgası hepimizin mücadelesi

HABER MERKEZİ

Türkiye 70’ler devrimci hareketinin önder isimlerinden Ertuğrul Karakaya katledilişinin 48’nci yılında Manisa Salihli’deki mezarı başında anıldı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) sırtından vurularak katledilen Karakaya, için SOL Parti Manisa İl Örgütü tarafından anma gerçekleştirildi. Salihli Asri Mezarlığı’ndaki anma törenine sol-sosyalist partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ertuğrul Karakaya’nın arkadaşlarından Bahri Öner, “Ertuğrul’u anmak demek onun mücadele bayrağını yükseklere taşımak demek” dedi.

Karakaya’yı tanıyanlardan Yakup Kılıç ve arkadaşları da söz alarak birer konuşku yaptı. ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yapılan açıklamada da, ‘‘Bizler, Ertuğrul’un arkadaşları, yoldaşları, hocaları, kardeşleri… Ertuğrul’un dövüştüğü, uğrunda hayatıyla bedel ödediği mücadelemizi sürdürüyoruz’’ denildi.