Erzincan Belediye Başkanı kimdir? CHP Erzincan'da yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 Erzincan yerel seçim sonucu (2025 Güncel)

“Erzincan Belediye Başkanı kim oldu?”, “2024 Erzincan yerel seçim sonuçları açıklandı mı?” ve “MHP Erzincan’da kazandı mı?” gibi sorular, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından internette en çok aranan konular arasında yerini aldı. Yapılan oylama sonucunda, Erzincan halkı tercihini yeniden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nden yana kullandı. Bekir Aksun, aldığı 30.217 oy ve %40,45’lik oranla Erzincan Belediye Başkanı seçildi.

ERZİNCAN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI: PARTİLERİN OY DAĞILIMI

“Erzincan’da hangi aday kaç oy aldı?” sorusu, seçime dair detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar için oldukça merak ediliyor. Aşağıda, Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışan partilerin adayları ve aldıkları oy oranları yer almaktadır:

MHP (Bekir Aksun) – 30.217 oy (%40,45)

– 30.217 oy (%40,45) Bağımsız (Yüksel Çakır) – 21.841 oy (%29,24)

– 21.841 oy (%29,24) CHP (Özge Vatander Özgec) – 15.745 oy (%21,08)

– 15.745 oy (%21,08) Yeniden Refah Partisi (Şafak Soy) – 1.464 oy (%1,96)

– 1.464 oy (%1,96) İYİ Parti (Veda Bingöl) – 1.202 oy (%1,61)

– 1.202 oy (%1,61) Zafer Partisi (Cengiz Türk) – 1.040 oy (%1,39)

– 1.040 oy (%1,39) BTP (Ercan Küçük) – 758 oy (%1,01)

– 758 oy (%1,01) Saadet Partisi (Ali Cebeci) – 636 oy (%0,85)

– 636 oy (%0,85) DEM Parti (Evren Çevik) – 338 oy (%0,45)

– 338 oy (%0,45) DEVA Partisi (Mehmet Sait Başaran) – 257 oy (%0,34)

– 257 oy (%0,34) Adalet Partisi (Baran Şahin) – 249 oy (%0,33)

– 249 oy (%0,33) EMEP (Meral Gülşen) – 201 oy (%0,27)

– 201 oy (%0,27) DP (Oğuz Arslan) – 160 oy (%0,21)

– 160 oy (%0,21) HÜDA PAR (Yusuf Sezgin) – 155 oy (%0,21)

– 155 oy (%0,21) AB Partisi (Ulaş Ergül) – 117 oy (%0,16)

BEKİR AKSUN KİMDİR? KAÇINCI DÖNEMİNDE?

“Bekir Aksun kimdir ve kaçıncı kez seçildi?” sorusu da Erzincanlı seçmenlerin sıkça merak ettiği başlıklardan biri. Bekir Aksun, 2019 seçimlerinde de MHP’den Erzincan Belediye Başkanı olarak göreve gelmişti. 2024’te aldığı oy oranı %40,45 olsa da 2019’da aldığı oy oranı %42,36 idi. Bu sonuçlara göre Aksun, ikinci kez üst üste seçilerek Erzincan’da güven tazeledi.

CHP ERZİNCAN'DA YÜZDE KAÇ OY ALDI?

“CHP Erzincan’da kaç oy aldı?” sorusunun yanıtı, 15.745 oy ve %21,08 oranında olurken; en dikkat çekici performans bağımsız aday Yüksel Çakır’a ait. Çakır, 21.841 oy alarak %29,24 oranına ulaştı ve seçimi ikinci sırada tamamladı. Bu başarı, bağımsız adayların da büyük şehirlerde etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi.

ERZİNCAN'DA SİYASİ DAĞILIM NASIL ŞEKİLLENDİ?

2024 seçimleriyle birlikte Erzincan'daki siyasi yapı çok partili ve rekabetçi bir hale geldi. “Erzincan’da seçimleri kim kazandı?” sorusu kadar “Muhalefet ne kadar oy aldı?” sorusu da siyasi analiz açısından önem taşıyor. MHP’nin liderliği korumasına rağmen bağımsız adayın güçlü çıkışı ve CHP’nin sabit oy tabanı, ilerleyen yıllarda dengelerin yeniden değişebileceğinin sinyallerini veriyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Erzincan halkı, ikinci kez Bekir Aksun ve MHP’yi göreve getirdi. Ancak bağımsız aday Yüksel Çakır’ın güçlü çıkışı, siyasi dinamiklerin değişebileceğini gösterdi. 2025 itibarıyla Erzincan Belediye Başkanı koltuğunda Bekir Aksun oturuyor.