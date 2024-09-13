Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 09.48'de gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, kentte kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından ilçedeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.