Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından yayımladı.

Buna göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 10.94 kilometre olarak ölçüldü.

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Üzümlü (Erzincan)

Tarih:2026-04-17

Saat:15:40:09 TSİ

Enlem:39.64833 N

Boylam:39.67139 E

Derinlik:10.94 km

Detay:https://t.co/Fay7lGXUbH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2026

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."