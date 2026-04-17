AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 10.94 kilometre olarak kaydedildi. Valilik can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

  • 17.04.2026 16:08
  • Giriş: 17.04.2026 16:08
  • Güncelleme: 17.04.2026 16:47
Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından yayımladı.

Buna göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi olan bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 10.94 kilometre olarak ölçüldü.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

