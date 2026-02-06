Erzincan'da 4,9'luk deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bildirimine depremin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi olarak belirlendi.
Deprem saat 14.16'da, 4.52 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
Detay:https://t.co/5iblJzRJN6
ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Erzincan Valiliği, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtti. Vali Hamza Aydoğdu imzalı açıklamada "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadeleri yer aldı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından olumsuz bir gelişme yaşanmadığını bildiren AFAD'ın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:
"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."