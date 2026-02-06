Erzincan'da 4,9'luk deprem

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bildirimine depremin merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi olarak belirlendi.

Deprem saat 14.16'da, 4.52 km derinlikte meydana geldi.

ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtti. Vali Hamza Aydoğdu imzalı açıklamada "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından olumsuz bir gelişme yaşanmadığını bildiren AFAD'ın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."