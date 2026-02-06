Erzincan'da 4,9'luk deprem: Prof. Dr. Görür'den 'deprem kritik yerde' yorumu
Erzincan'daki 4,9 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'daki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Deprenin kritik bir yerde olduğunu belirten Görür, "KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyor. Bu deprem o segmana yakın" yorumunu yaptı.
