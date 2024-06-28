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Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Erzincan'da ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 28.06.2024 22:52
  • Giriş: 28.06.2024 22:52
  • Güncelleme: 28.06.2024 22:52
Kaynak: AA
Erzincan'da akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Kent merkezine bağlı Baltaşı köyünde ağaç kesme meselesi yüzünden tartıştığı akrabası Hüseyin A’yı tüfekle öldüren ve ardından jandarma ekipleri tarafından köyün yakınlarında yakalanan Erdoğan Ö’nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Ö, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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