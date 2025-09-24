Erzincan'da aracın motor kısmına giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Erzincan (AA) – Erzincan’da bir otomobilin motor bölümüne giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi'nde park halindeki bir araçta kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Erzincan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

İtfaiye ekipleri, kurtardıkları kedi yavrusunu, bakım ve beslenmesini yapmak için yanlarında götürdü.