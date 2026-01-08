Erzincan'da Ardıçlı Gölü buz tuttu
Kaynak: DHA
Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi. (DHA)
FOTOĞRAFLI