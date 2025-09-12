Erzincan'da çoban köpeklerinden korkan ayı yavrusu ağacın tepesine çıktı
Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çoban köpeklerinden korkan ayı yavrusu, kaçarak çıktığı ağacın tepesinde görüntülendi.
Kent merkezine bağlı Karatuş köyünde yaşayan Ozan Irmak, koyunlarını otlatırken köpeklerin havlama sesini duydu.
Sesin geldiği bölgeye gittiğinde köpeklerden korkan bir ayı yavrusunun ağaca çıktığını görerek, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Korkarak ağaca çıkan ayıyı gören Irmak, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak hayvanın bulunduğu yerden inmesini sağladı.
Ayı yavrusu daha sonradan bölgeden koşarak uzaklaştı.