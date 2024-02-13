Erzincan'da Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması

Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon ve toprak etrafa saçılırken zarar gören işçi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayın ardından bölgeye gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil" dedi. Çöpler Altın Madeni, siyanür sızıntısı nedeniyle ceza alan Anagold Madencilik tarafından işletiliyor. Anagold'un yüzde 80'i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi SSR Mining'e, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Gökay BAŞCAN

Çalık Holding ve Kanadalı SSR Mining’e bağlı Çöpler Altın Madeni felaket saçmaya devam ediyor.

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nin Cevher döküm sahasında toprak kayması yaşandı. Siyanürlü solüsyon madenin çevresine yayıldı.

Toprak kayması nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan işçi olup olmadığı bilinmiyor.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından bölgeye gelen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada "Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı" dedi.

Vali Aydoğdu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil."

"DEFALARCA UYARDIK, DİNLEMEDİLER"

Yaşam savunucularına ve bilim insanlarına kulak tıkanması yeni bir faciaya neden oldu.

Bölge halkından Eşref Demir, “8 yıldır söylüyoruz, defalarca uyardık 'toprak kayacak' diye. Dinlemediler” dedi.

Şirketin içeride sayım yaptığını ifade eden bölge halkında Eşref Demir, “Yaşanabilecekleri defalarca söyledik, dilekçelerimizde ifade ettik. Ama bize buranın en güvenilir, en büyük altın madeni olduğunu söylediler. Cevher döküm sahasının 3’te ikisi kaydı. Siyanürlü toprak ve solüsyon etrafa yayıldı. 1 buçuk saattir kimse müdahale edemiyor” ifadelerini kullandı.

MADEN FELAKET SAÇIYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi SSR Mining'e, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesisi yeniden faaliyete geçti.

SSR Mining'in 2023 yılında 7.2 milyon dolar vergi borcunun silindiği ortaya çıkmıştı.

İktidar tüm yaşanan felaketlere rağmen maden tesisinin kapasite artırımlarını onayladı. İkinci kapasite artırımına ilişkin açılan dava ise hâlâ sürüyor.