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Erzincan'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:33
  • Giriş: 19.07.2025 22:33
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:33
Kaynak: AA
Erzincan'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yunus Emre G'nin (32) kullandığı 24 ABV 167 plakalı otomobil Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Güller (63), Yunus Emre G, E.G. (69), A.D. (24) ve N.T. (58) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Mustafa Güller, kurtarılamadı.

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