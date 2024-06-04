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Erzincan'da ekmeğe zam

Erzincan'da 8 liraya satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı, dün alınan kararla birlikte 9 liraya yükseltildi. Zammın bugünden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilid.

Ekonomi
  • 04.06.2024 10:17
  • Giriş: 04.06.2024 10:17
  • Güncelleme: 04.06.2024 10:19
Kaynak: İHA
Erzincan'da ekmeğe zam
Fotoğraf: İHA

Erzincan’da 200 gram ekmek 9 liradan satılacak.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca ocak ayında 8 liraya yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 liaran 9 TL liradan yükseltilirken, 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15 lira oldu.

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere herhangi bir zam yapılmadı.

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