Erzincan'da hayvanları katlettiler: Canlı canlı gömdüler iddiası

Kamuoyunda “Katliam Yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından farklı illerden gelen hayvan katliamı haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Niğde, Ankara Altındağ, Mamak, İstanbul Ümraniye, Gebze'deki belediye barınaklarında ortaya çıkan görüntülerin ardından tartışma yaratan bir görüntü de MHP'li Erzincan Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sahipsiz köpekleri canlı canlı katlettiği ve çöplüğe attığı iddia edildi. Hayvan hakları savunucuları, görüntülere tepki göstererek "Erzincan'da katliam var. Yetkililer istifa etmeli" diye konuştu.

Görüntülerde önceki akşam belediyeye bağlı hayvan toplama aracına konulan köpeklerin kent merkezindeki Çağlayan mevkiinde bulunan çöp alanına kazılan çukura atıldığı ve üstünün kapatıldığı görüldü. Çukura atılan toplam sekiz köpekten bazılarının canlı canlı gömüldüğü iddia edildi. Yaşam için Yaşa İnisiyatifi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Erzincan’da katliam var. Belediye görevlileri bakımevindeki köpekleri uyuşturuyor ve araca yüklüyor. Aynı aracı gömü alanında görüyoruz ve yine belediye görevlileri, eşya fırlatır gibi köpekleri açılan çukura fırlatıyor. Aradan bir beyaz köpek canlı canlı gömülmekten kurtuluyor ve kaçıyor. ‘Hastalıktan ölen köpekleri gömüyorduk’ açıklamanızı geri çekin ve hemen istifa edin. Belediye başkanı da dahil tüm personelin yargılanmasını istiyoruz" denildi.

MHP ÖNÜNDE EYLEM

İstanbul'da ise yaşam savunucuları MHP İl başkanlığı önünde bir araya gelerek yaşananları protesto etti. "Erzincan'da katliam var", "AYM duy sesimizi, katliamı durdur" yazılı döviz ve pankartları açan grup, "Toplamak demek, öldürmek demek", "Başkan Aksun yargılansın", "Köpekler dışarı, katiller içeri" sloganları attı. Sarıyer Hayvan Hakları Komisyonu, AYM Aktif Eylem İnsiyatifi ve İstanbul Hayvan Hakları Meclisi tarafından yapılan açıklamada "Erzincan belediyesinin bir arabasına konmuş köpeklerin bir çukura hunharca atıldığı ve üzerlerine toprak atıldığı görüntüleri basına yansıdı. Tekrar ediyoruz, belediye görevlileri canlı olan köpeklerin üzerine toprak atıyordu. Ve yine basına köpekleri öldürmek için küreklerle vurulduğu da yansıdı. Bu katliam hiçbir ilkeyle açıklanamaz" denildi. 7527 sayılı yasanın bir katliam yasası olduğuna dikkat çekilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halkları bunu nitekim bir katliam yasası olarak adlandırdı. Dedik ki hayvanlara yönelik şiddet ve hatta kurumsal şiddet bu yasayla daha da artacak. Niğde, Gebze, Metis, Ümraniye, Erzincan… katliamlar adeta ülkemizi karış karış geziyor. Türk kültürü ve inancı, hayvanlara şefkat ve merhametle yaklaşmayı esas alır. Ne yazık ki, Erzincan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu vahşi eylem, Türk kültürünün ve inancının bu köklü değerleriyle tamamen çelişmektedir. Hayvanların canlı canlı toprağa gömülmesi, sadece hayvan haklarına değil, Türk milletinin tarihsel ve manevi değerlerine de büyük bir ihanettir. Bu olay, sadece hayvanların değil, tüm toplumun vicdanını yaralamıştır. Hayvanların yaşam hakkı, insanlık onurunun bir parçasıdır ve bu hak, her koşulda korunmalıdır. Bizler, hayvan hakları savunucuları olarak, bu olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bir daha böyle bir trajedinin yaşanmaması için gerekli tüm yasal ve idari önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Erzincan Belediyesi’nin bu olayla ilgili sorumlularının derhal tespit edilerek adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Ayrıca, MHP’nin bu konuda net bir tavır almasını ve hayvan haklarının korunması için gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle, tüm toplumu hayvan hakları konusunda duyarlı olmaya ve bu tür vahşetlere karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Türk milletinin hayvanlara şefkat ve merhametle yaklaşan geleneğini yeniden hatırlatıyor ve bu değerlerin yaşatılması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."

"GÖMERKEN GÖRDÜK"

Erzincan Belediyesi çöp arıtma tesisinde çalışan ve köpeklerin diri diri gömüldüğünü görüntülediği için işinden atıldığını iddia eden Erdal Gezeroğlu da Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Bize binbir türlü baskı ve iş tehditleriyle köpeklerin işkenceye uğratıldığı görüntüler sildirtildi. Ben ve arkadaşımlayım dahil olmak üzere bu olaya sekiz kişi tanık olduk. Köpekleri canlı canlı gömerken gördük" iddialarında bulundu.

BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ

Erzincan Belediyesi ise açıklamasında iddiaları reddederek, canlı canlı gömülmediklerini ve hastalıktan ölen hayvanların defnedildiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE KATLİAMLA GÜNDEME GELMİŞTİ

MHP’li Erzincan Belediyesi 2022 yılında yine hayvan katliamıyla gündeme gelmişti. Belediyeye kent çöplüğünde siyah torbalara koyularak çukura atılmış çok sayıda ölü kedi ve köpek bulunmuştu.Karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadığını belirten hayvansever belediye çalışanları tarafından tehdit edildiklerini iddia etmişlerdi.