Erzincan'da içerisinde mutfak tüpleri bulunan metruk ev yandı
Kaynak: İHA
Erzincan’da içerisinde mutfak tüpleri bulunan metruk ev yandı.
Yangın, gece saat 03. 00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Hancıçifliği köyünde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, metruk binanın çatısının alev alev yandığını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İçeride mutfak tüplerinin olduğunu gören itfaiye erleri kontrollü şekilde tüpleri dışarı çıkarttı.
Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.