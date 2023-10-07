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Erzincan'da iki köyde çıkan arazi yangını söndürüldü

Erzincan'da iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 17:12
  • Giriş: 07.10.2023 17:12
  • Güncelleme: 07.10.2023 17:12
Kaynak: AA
Erzincan'da iki köyde çıkan arazi yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Yeniköy ve Gümüştarla köylerindeki arazilerde yangın çıktı.

Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale ederek yerleşim alanlarına sıçramasını önleyen ekipler, iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazideki yangını 6 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

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