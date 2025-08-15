Giriş / Abone Ol
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi ölü, 6 kişi yaralandı

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

  • 15.08.2025 14:15
  • Giriş: 15.08.2025 14:15
  • Güncelleme: 15.08.2025 14:31
Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi ölü, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

