Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi ölü, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.