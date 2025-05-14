Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mahmut P’nin kullandığı 41 H 4086 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Yaylacık mevkisinde, Mustafa D. idaresindeki 34 SS 3436 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan B.P ve L.İ. yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.