Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, Rıdvan Y'nin kullandığı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sare Y, Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İmranlı’daki hastaneye kaldırılan yaralılardan bir çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (47), Hiray Yörür (8) olay yerinde G.K., isimli çocuk ise İmranlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada vefat eden Yeşil ve Yörür ailesinin Erzincan’a düğün merasimine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.