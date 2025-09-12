Giriş / Abone Ol
Erzincan'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Erzincan'da apartman inşaatından düşen E.K., adlı işçi ağır yaralandı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çalışma Yaşamı
  • 12.09.2025 10:54
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Erzincan'da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

