Erzincan'da iş cinayeti: Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Erzincan'da onarımını yaptığı öğrenci yurdunun çatısından düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezinde 26 Aralık'ta, Ordu Caddesi üzerinde 3 arkadaşı ile onarım için çıktığı 4 katlı kız öğrenci yurdunun çatısından dengesini kaybedip düşerek yaralanan Rahmi Yılmaz (34), tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.