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Erzincan'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Erzincan'da tütün ürünleri ve elektronik sigara kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 23:58
  • Giriş: 21.09.2023 23:58
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:58
Kaynak: AA
Erzincan'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde iki iş yeri ve bir araç içerisinde yapılan aramada 22 elektronik sigara, 4 bin 950 boş makaron, 10 bin 750 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.B.D, Ö.D. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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