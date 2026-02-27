Giriş / Abone Ol
Erzincan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2026 11:08
  • Giriş: 27.02.2026 11:08
  • Güncelleme: 27.02.2026 11:08
Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da kar yağışının ardından belediye ekipleri, kar temizliği başlattı. Ekipler, cadde, sokak ve kavşaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan karı, temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler, özellikle buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde önlem alarak sürücü ve yayaların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler, yolların açık tutulması için koordineli şekilde görev yapıyor.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)

