Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde öğlen saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü söz konusu yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı ve tipi, akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili olmaya başladı.