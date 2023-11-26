Erzincan'da kuvvetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
Kaynak: AA
Erzincan'da fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.
Kent genelinde sabah saatlerinde soğuk hava ile fırtına etkili oldu.
Gün içerisinde etkisini artıran fırtına, Mimarsinan Mahallesi 1224 Sokak'taki bir apartmanın çatısını yerinden söktü.
Çatı parçalarının savrulduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Savrulan bazı parçaları toplayan ekipler, hasar gören çatıda asılı kalan malzemeleri tedbir amaçlı yerinden söktü.
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