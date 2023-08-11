Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da farklı günlerde durdurulan ve tomografi çekimlerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda ekipler, farklı günlerde durdurdukları iki yolcu otobüsünde İran uyruklu J.P. (46) ile S.M.'yi (33) şüpheli hareketleri üzerine gözaltına aldı.

Hastaneye götürülerek muayene ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile J.P.'den 76 kapsül halinde 961 gram afyon sakızı, S.M.'den ise 85 kapsül halinde 961 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklandı.