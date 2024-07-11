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Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü 6 yaralı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 11.07.2024 09:53
  • Giriş: 11.07.2024 09:53
  • Güncelleme: 11.07.2024 09:55
Kaynak: AA
Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Hüseyin U. yönetimindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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