Erzincan'da ormanlara girişler yasaklanacak

Erzincan Valiliği 2025 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu, aldığı kararla Erzincan’da ormanlara girişi yasaklıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla beraber çok sayıda kentte ormanlara girişler ilgili yasaklama ve kısıtlama kararkları alınıyor.

Yasaklama kararının alındığı son il Erzincan oldu. Kentte çıkması olası orman yangınlarının önlenmesi, kısa sürede, en az zararla söndürülmesine yönelik çalışmalar hakkında karar alındı.

Buna göre, Erzincan Valiliği 2025 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu, kentte ormanlara girişin 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında yasaklanmasını kararlaştırdı.

Yapılan duyuruda, Erzincan ili ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00’dan sabah saat 08.00’e kadar girişlerin yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesine, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesine karar verildi.