Erzincan'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 can kaybı, 1 yaralı

Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.