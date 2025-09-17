Erzincan'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Arda D’nin kullandığı 06 GA 2798 plakalı otomobil Erzincan-Çağlayan kara yolu Çağlayan Kavşağı'nda karşı şeritte bulunan Selim F. idaresindeki 24 UA 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Selim F. ile Burak D. ve Abdulkerim T, ambulansla Erzincan Binali Yılıdırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.