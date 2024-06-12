Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Erzincan'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F. Ç'nin kullandığı 24 ABK 448 plakalı pikap ile H.Y idaresindeki 34 UPJ 80 plakalı otomobil, Tren Garı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.Y. (69), A.Y. (68), F.Y. (69), N.E. (58) ile A.E (80) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.