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Erzincan'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:43
  • Giriş: 14.09.2024 23:43
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:43
Kaynak: AA
Erzincan'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Ramazan G. idaresindeki 34 DIA 279 plaka tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda seyrederken Yaylacık köyü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak alevleri söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yolun kenarındaki otluk alana sıçradı.

Çevredekiler, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tır ve arazideki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

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