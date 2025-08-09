Erzincan'da SUV tipi araç takla attı, 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da takla atan SUV tipi araçtaki 1 çocuk öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Akmeşe köyü mevkisinde, S.G. (38) idaresindeki 16 BRD 099 plakalı SUV tipi araç takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile A.G. (9), A.N.G. (30) ve E.E.G. (6) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan A.G. hayatını kaybetti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E.G'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.