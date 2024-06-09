Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Erzincan'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Selim Aladağ (42) idaresindeki 25 ACU 757 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Süreyya Aladağ'ın (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ (5), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.