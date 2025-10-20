Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mevlüt G'nin (53) kullandığı 34 AK 7184 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi girişi yakınlarında yoldan çıkıp takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet G. (61) ve Efendi G. (49), ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Refahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Efendi G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mevlüt G. ile Ahmet G'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.