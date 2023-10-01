Erzincan'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi ağır yaralandı.

Ahmet Ö'nün kullandığı 25 LN 097 plakalı kamyonet, Erzurum-Erzincan kara yolu Tercan ilçesi Mustafabey yolu kavşağı yakınlarında Adem Ö. idaresindeki 34 ZL 8542 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Ö. ile araçtaki N.Ö. (56) ve A.E.Ö. (3) Tercan ve Aşkale devlet hastanelerine kaldırdı.

Tercan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.