Erzincan'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İ.K'yi takibe alan ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Soruşturmayı sürdüren ekipler İ.K'ya uyuşturucu maddeyi satan şüphelinin F.M.C. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İ.K'ya "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şüpheli F.M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.