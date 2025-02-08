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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2025 12:38
  • Giriş: 08.02.2025 12:38
  • Güncelleme: 08.02.2025 12:39
Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Erzincan'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ö’nün ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ve av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli E.Ö, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

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