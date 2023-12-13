Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kentte 18 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 2 adreste M.K, Z.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 9 mm'lik 42 tabanca fişeği ile 332 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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