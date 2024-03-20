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Erzincan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 20.03.2024 15:11
  • Giriş: 20.03.2024 15:11
  • Güncelleme: 20.03.2024 15:11
Kaynak: AA
Erzincan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Takibe aldıkları E.M'yi durdurarak üzerinde arama yapan ekipler, 6 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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