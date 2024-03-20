Erzincan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Takibe aldıkları E.M'yi durdurarak üzerinde arama yapan ekipler, 6 parça halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.