Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dağlık alana kurulan fotokapanla ayı, kurt, domuz ve tavşanların görüntüleri kaydedildi.​​​​​​​

Yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi mevkisinde dağlık alana fotokapan yerleştirildi.

Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede varlığı bilinen ayı, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanların, fotokapan aracılığıyla doğal yaşam alanlarında dolaştığı anlar kayda alındı.

