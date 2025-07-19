Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı
Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaralı bulunan baykuş yavrusu, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şubesine teslim edildi.
Veterinerlerinin gözetiminde tedavi ve bakım sürecine alınan yavru baykuş, gelişim sürecini tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.