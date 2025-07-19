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Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 22:33
  • Giriş: 19.07.2025 22:33
  • Güncelleme: 19.07.2025 22:33
Kaynak: AA
Erzincan'da yaralı bulunan baykuş yavrusu tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaralı bulunan baykuş yavrusu, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şubesine teslim edildi.

Veterinerlerinin gözetiminde tedavi ve bakım sürecine alınan yavru baykuş, gelişim sürecini tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.

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