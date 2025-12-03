Erzincan'da yasa dışı avcılığa 970 bin 827 lira ceza

ANKARA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Erzincan'da yapılan yasa dışı av denetiminde 1 vurulmuş yaban keçisi ile 3 av tüfeği ele geçirildiğini, 2 kişiye 970 bin 827 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzincan Kemah Yahşiler köyü yakınlarında ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte yaptığı denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisi ve 2'si yivli olmak üzere 3 tüfek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslara ilgili kanunlar kapsamında toplam 970 bin 827 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor" denildi. (DHA)

